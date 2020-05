Sem fazer doação, Maria Giovana diz que faltam cestas básicas e prefeitura desmente

Maria Giovana(PDT) resolveu abrir um bloco de perguntas em seu Instagram nesta segunda-feira(12) para interagir com os seus seguidores. Em uma das perguntas supostamente recebidas através do perfil, a vereadora e pré-candidata a prefeita foi questionada sobre a atuação do prefeito Omar Najar(MDB) na cidade.

Ao responder o questionamento, Maria disse que o prefeito era negligente e que havia falta constante de destas básicas para as famílias carentes da cidade. “Simplesmente não fala. Na minha opinião tem sido negligente na fiscalização e ineficiente nas respostas sanitária e socioeconômicas por por exemplo a falta constante de cestas básicas aos cadastrados no sistema” , disse.

A informação foi desmentida pela prefeitura. “Essa afirmação é mentirosa. A prefeitura já doou 15 toneladas e segue distribuindo cestas”, disse o governo em nota. Pela manhã, o Fundo Social da Solidariedade de Americana anunciou que somente nos últimos 10 dias a cidade recebeu 28 toneladas de doações.

O Portal de Americana rebateu a informação da vereadora e questionou a prefeitura sobre quais dos vereadores da cidade já tinham feito doações para o fundo no período. De acordo com a assessoria de imprensa, apenas os vereadores Geraldo Fanali(PV) e Rafael Macris(PDSB) entregaram doações para o órgão. Vereadores como Marschelo Meche(PSL), e Juninho Dias(MDB) fizeram doações para famílias carentes.

O Portal questionou Maria Giovana através de seu perfil e ela afirmou que recebe as informação através do ‘mandato’. “Somos procurados todos os dias com pessoas que não conseguem acesso imediato as cestas”, declarou a vereadora.