Sérgio Moro avalia pedir demissão do cargo

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, avalia na tarde desta quinta-feira(23), pedir demissão do cargo no superministério.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o comando da Polícia Federal sem consultar o ministro. O atual diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo é braço direito de Moro e a mudança não agradou.

A troca no comando da PF acontece após a de um inquérito, aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do Procurador-geral da República, Augusto Aras, para apurar as manifestações do último final de semana.

Bolsonaro tenta reverter a situação, já que o ministro tem mais aprovação da população do que ele.