Sessões da Câmara serão fechadas ao público

A Câmara Municipal de Americana informou que, seguindo às recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde e o protocolo do Governo do Estado de São Paulo para evitar a disseminação do coronavírus Covid-19, estão suspensos até segunda ordem todos os eventos a serem realizados nas dependências da Casa, como audiências públicas e sessões solenes previamente agendadas. A cessão dos espaços do Auditório e Plenário para reuniões e eventos de terceiros também está suspensa.

As sessões ordinárias seguirão sendo realizadas normalmente às quintas-feiras às 14h, porém serão fechadas ao público. Apenas os servidores que necessitem permanecer no plenário e a imprensa terão autorização para acompanhar as sessões presencialmente.

Funcionários recém-chegados de viagens internacionais estão sendo orientados a permanecer em casa, por meio de teletrabalho, por 14 dias a contar da data de chegada ao Brasil.

A Câmara já adotou medidas de prevenção desde o final da última semana, com o fornecimento de álcool em gel a todos os setores administrativos, gabinetes e áreas de uso público, como plenário e sala de imprensa. Também foi aumentada a frequência de limpeza de corrimões, maçanetas e equipamentos de uso compartilhado como máquinas fotocopiadoras e painel do elevador.

Por este motivo, o atendimento presencial ao público nos setores administrativos e gabinetes dos vereadores permanecerá ocorrendo normalmente. A Câmara recomenda, entretanto, seguindo às orientações do Ministério da Saúde, que neste momento a população opte pelo atendimento telefônico (0800-771-9701) ou digital (site oficial www.camara-americana.sp.gov.br), procurando a Câmara para atendimento presencial apenas nos casos estritamente necessários.

Reforçamos a importância de a população adotar cuidados preventivos, como evitar locais com aglomeração de pessoas e promover a higienização correta e frequente das mãos.

Estas medidas serão amplamente divulgadas e descritas em Ato da Presidência a ser publicado na data de hoje.