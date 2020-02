Show gratuito de stand up é atração no Tivoli Shopping nesta terça

O humorista Rudy Landucci se apresenta no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira (11), com o espetáculo “Não Seja Rudy”, que é resultado de uma mistura de tudo o que ele aprendeu em seus dez anos de carreira. O pocket show é gratuito e acontece na Praça de Alimentação, às 19h30.

Com seu estilo enérgico, performático, carismático e criativo, Rudy usa e abusa das imitações no palco. O humorista é bastante conhecido por suas imitações de personagens do futebol, com destaque para o Craque Ereto (Neto). Também fazem grande sucesso nas apresentações de Landucci os personagens Jair Beiçonaro e Mano Brownson.

No show do Tivoli Shopping, o humorista contará com acompanhamento musical e mesclará o stand-up comedy e as imitações com interações junto à plateia.

Trajetória

Rudy Landucci é radialista, ator, redator e humorista. Faz Stand Up Comedy há mais de 10 anos.

De estagiário, chegou a apresentador do Transalouca, programa da Rádio Transamérica, de São Paulo. Na rádio também foi integrante do programa Estádio 97, da Rádio Energia 97. Atualmente é apresentador do programa Zona Mista SP, na Rádio Globo.

Na televisão foi integrante do programa “Show do Tom”, com destaque no quadro O Curral 3, sátira do programa A Fazenda 3, interpretando o personagem Sergio Mulambo (Sergio Mallandro). Apresentou por quase um ano o programa “Piadaria” na Mix TV e fez parte do elenco da franquia americana “Saturday Night Live” na RedeTV.

Também foi integrante fixo do programa “Altas Horas” da TV Globo, do elenco “MultiTom”, no Multishow e fez parte da equipe do programa ”Jogo Sagrado”, que mistura esporte e humor, apresentado por Benjamin Back, na Fox Sports.

Começou a fazer Stand Up em 2009 e já fez shows por todo o Brasil, tendo inclusive participado de festivais de renome nacional como o Risadaria, de São Paulo, e o Risorama e o Risológico, do Paraná.