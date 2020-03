Sobe para 13 o número de casos suspeitos de coronavírus em Americana

A vigilância epidemiológica municipal notificou nesta segunda-feira (23) mais um caso suspeito de coronavírus (Covid-19), elevando para 17 os casos notificados até agora, sendo que destes, quatro foram descartados. A última notificação é de um homem de 72 anos, morador do bairro São Jerônimo, que está internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) com síndrome respiratória. O paciente deu entrada na emergência do Hospital na madrugada do último domingo, apresentando dificuldade respiratória. Segundo o HM, ele já possui histórico de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e encontra-se entubado, com quadro clínico estável, porém inspirando cuidados. O paciente está internado em uma das salas para isolamento, do novo pronto-socorro “Luiza da Motta Tebaldi”.

Pelo fato de o Brasil ter declarado transmissão comunitária de Covid-19, todas as notificações, a partir de agora, serão apenas para casos de síndrome respiratória grave, em que o paciente é internado e submetido a exame. Com a notificação desta segunda-feira, o município conta agora 13 casos sob investigação, sendo que quatro já foram descartados.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

As autoridades municipais reforçam o alerta para a situação de quarentena, decretada pelo governo estadual no último sábado (21), além das restrições que vêm sendo publicadas pela Prefeitura de Americana (americana.sp.gov.br/coronavirus) e pede para que a população permaneça em casa. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os casos gripais leves devem ser tratados em casa com uso de antitérmicos, como dipirona e paracetamol. A procura pelo serviço médico somente deve ocorrer nos casos em que o indivíduo apresenta febre e dificuldade respiratória, além dos sintomas clássicos da gripe, como dores pelo corpo, coriza, dor de garganta e dor de cabeça.