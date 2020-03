Sub-adutora da Av. Campo Salles rompe e deve faltar água

O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) identificou nesta terça-feira (24), um novo rompimento da sub-adutora da Avenida Campos Salles.

A equipe do DAE está trabalhando no local e é possível que o abastecimento de água da região seja comprometido em função da interrupção do bombeamento. Não há previsão para o término dos serviços.

O DAE informa ainda que toda a fiação do painel de força da ETA (Estação de Tratamento de Água) foi trocada e a motobomba está ligada novamente. Na manhã desta segunda-feira (23), o painel de força pegou fogo e a equipe do DAE passou o dia fazendo os trabalhos necessários. A causa do incêndio ainda não foi identificada.