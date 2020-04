Supermercado doa 500 cestas básicas para campanha ”Limeira Solidária”

A campanha “Limeira Solidária – Todos a favor da vida”, lançada pelo Fundo Social para ajudar as famílias que passam por dificuldade em razão da pandemia de Covid-19, já começa a receber as doações. Nesta terça-feira (7), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Limeira, Roberta Botion, recebeu da rede de supermercados Savegnago a doação de 500 cestas básicas. “Ficamos muito felizes em receber todos esses alimentos e em nome dos mais necessitados, agradecemos esse ato solidário”, falou a presidente.

Roberta Botion espera que a iniciativa sirva de exemplo para que outras empresas, assim como a população, também se envolvam na causa. “Essas doações são muito importantes nesse momento. É assim que vamos conseguir ajudar essas pessoas”, observou.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

As cestas foram entregues pelo gerente da loja de Limeira, Lucinaldo Alexandre da Silva. “É gratificante poder ajudar as famílias carentes,” declarou. O gerente elogiou a iniciativa do Fundo Social em prol dos mais necessitados. “É muito bom para a cidade essa campanha e nós do Savegnago também somos um ponto de arrecadação”, acrescentou.

Todas as doações serão distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade decorrente da pandemia. A presidente do Centro de Proteção Social Municipal (Ceprosom), Maria Aucélia Damaceno, também acompanhou a doação e orientou que essas famílias compareçam ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo ou ao Centro Comunitário do bairro. “Inicialmente os interessados serão atendidos pela equipe técnica do Ceprosom”, explicou Aucélia. Para tanto, é necessário apresentar documento de identidade.

Aucélia destacou a importância da campanha: “Nos últimos dias, temos recebido uma demanda nova para atendimento com alimentos, são pessoas que trabalhavam e que agora estão desempregadas. O Covid-19 trouxe uma realidade nova para nós e estamos trabalhando no sentido de garantir essa assistência”, frisou.