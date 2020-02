A secretaria de Saúde de Americana descartou a suspeita de uma mulher infectada pelo coronavírus nesta sexta-feira (28).

O quadro da mulher foi concluído como gripe e sinusite.

Trata-se de uma mulher de 46 anos, moradora do município, que alega ter tido contato com um residente de Campinas que, segundo ela, esteve no norte da Itália recentemente, e que é considerado um caso suspeito da doença.