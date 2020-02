Tampinhas plásticas podem ser doadas no Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping é ponto de coleta do projeto “Tampinha Solidária”, da Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha. Trata-se de um programa de educação socioambiental que tem como objetivo arrecadar fundos para os projetos da entidade, além de contribuir com o meio ambiente, tirando de circulação as tampinhas plásticas e promovendo o descarte correto das mesmas, e movimentando a sociedade local em prol da causa.

Podem ser doadas quaisquer tipos de tampas plásticas que não tenham nenhum outro material em sua composição, sejam elas de refrigerante, água, leite, suco, ou qualquer outro produto alimentício, produtos de limpeza, produtos de higiene ou mesmo de medicamentos.

As tampinhas de plástico servem como moeda de troca para a Instituição Olguinha, que vende o material para recicladores e assim obtém recursos para a manutenção da entidade e a realização de seus projetos.

No Tivoli Shopping, as tampinhas podem ser depositadas no coletor que está localizado na Praça de Alimentação, no bandejeiro próximo à Pizza Hut, no horário de funcionamento do empreendimento.

“Com esse projeto, além de contribuirmos e envolvermos nossos clientes e lojistas na causa social, estaremos promovendo a preservação ambiental, já que o descarte incorreto deste material pode provocar sérios danos à natureza. A renda obtida com o recolhimento das tampinhas certamente será de muita ajuda para a Instituição Olguinha. O Tivoli Shopping está feliz em poder contribuir com esta causa”, comentou a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

A instituição

A Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha é uma instituição sem fins lucrativos dedicada a prestar assistência aos doentes com problemas físicos, como câncer, dores crônicas, AVC, doenças vasculares, inflamatórias, reumatológicas e auto-imunes, entre outras. A entidade também atende quem tem problemas mentais, como depressão, comportamento suicida, ansiedade, pânico, transtorno bipolar e esquizofrenia, entre outros.

Atualmente, a Olguinha presta atendimento sem custo a cerca de 500 pacientes, muitos com doenças em estágio terminal, através de práticas terapêuticas chamadas alternativas, como reiki, cromoterapia, acupuntura, massagens e drenagens, cone hindu, entre outras terapias. O trabalho é desenvolvido por uma equipe composta por 70 terapeutas voluntários.

Além das doações recebidas, a entidade sobrevive com a renda obtida com as vendas em sua cantina e com a realização de bazares e outros eventos beneficentes.

A Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha fica ao lado do Hospital Seara, no Jardim Brasil, em Americana. Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela entidade podem ser obtidas pelo site www.instituicaoolguinha.com.br.