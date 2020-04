Taxa de distanciamento social em SP cai para 55%

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou há pouco que a parcela que cumpriu as medidas de distanciamento social foi 55% neste sábado (11). O índice, mensurado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), do governo estadual, apresentou queda de 2% em relação ao dia anterior.

Na última quinta-feira (8), o percentual era de 47%. Todos os registros estão em desconformidade com o valor ideal para que se evitar a propagação de covid-19, que é de 70%, segundo o coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip. Em nota, a pasta destaca que o número de leitos disponíveis na rede de saúde será insuficiente para atender a população, caso a adesão seja mantida nesse patamar.

O SIMI-SP tem como base de análise dados de telefonia móvel que indicam deslocamento dos usuários residentes em 40 municípios paulistas com população de, no mínimo, 30 mil habitantes. O sistema foi viabilizado por meio de acordo firmado com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM.

O governo estadual afirma que as informações são captadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. O índice de isolamento poderá ser visualizado no portal, a partir de amanhã (13).