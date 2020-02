Thiago Martins pede ajuda para Damares sobre Conselho Tutelar

O vereador Thiago Martins (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo em que pede à Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, para que tome providências quanto a irregularidades apontadas pelo parlamentar na eleição do Conselho Tutelar de Americana.

No documento, o parlamentar cita denúncias divulgadas na imprensa de votos duplicados e votos de eleitores de outras cidades. “Pautado no poder fiscalizador do legislativo, requeremos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão Especial Eleitoral da 9ª Eleição do Conselho Tutelar cópias dos da lista de presença dos votantes completa. Porém, o CMDCA nos respondeu que não encaminharia a lista dos votantes, visto que seu formato impede a reprodução reprográfica por falta de equipamento adequado, disponibilizando-a apenas para consulta”, conta.

Martins destaca que, após consultar as atas, verificou rasuras e a ocorrência de eleitores de fora da cidade e votos duplicados, além de registro de transporte de eleitores, entre outros acontecimentos relatados.

“Com os fatos narrados e com o passar de mais de três meses das eleições sem que nenhuma ação efetiva tenha sido tomada pelo CMDCA, apresento esta moção de apelo à ministra no sentido de direcionar esforços para que a escolha dos membros que trabalham diretamente pelos direitos de nossas crianças seja mais justa em Americana e em todos os outros municípios de nosso país”, conclui o vereador.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (6).