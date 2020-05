Tiro de guerra arrecada 4 toneladas de alimentos

A Campanha “Braço Forte, Mão Amiga” arrecadou, nesta sexta-feira (1º), na sede do TG 02-045, quatro toneladas de materiais que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. O sucesso na arrecadação fez os organizadores estenderem a campanha, que continua com sistema de entrega drive thru neste sábado (2) e domingo (3) nos Supermercados São Vicente do São Vito (Rua João Bernestein, 630) e do Jardim São José (Avenida de Cillo, 2200), das 15h às 20h.

Foram arrecadados três toneladas de alimentos secos; 220,5 litros de alimentos líquidos; 225 unidades de produtos de higiene e limpeza; 485 unidades de roupas e acessórios; e 355 máscaras (EPI). Esta campanha é uma realização do Fundo Social de Solidariedade de Americana, do Tiro de Guerra 02-045, da Associação de Antigos Atiradores do TG e do grupo Dia Encantado.

As arrecadações destinadas ao Fundo Social serão encaminhadas às famílias que estão passando por necessidades em decorrência da quarentena, que é uma das ações de prevenção ao coronavírus. “Gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram hoje no TG fazendo doações. É uma grande alegria ver essa enorme contribuição, que será muito importante para as diversas famílias que estão precisando, especialmente em razão desse momento difícil que nosso país está passando. Agradeço aos parceiros desta campanha, que fizeram esse momento lindo de solidariedade ser possível hoje”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar.

“Quero simplesmente agradecer a participação de todos nesta ação, especialmente de todos os parceiros. Nosso muito obrigado mesmo, a população de Americana é realmente uma população especial”, ressaltou o presidente da Associação dos Antigos Atiradores, Felipe Bertiê. Ele reforçou que a campanha ainda não acabou e convidou todos que ainda não doaram a participarem da campanha neste fim de semana.

Outras ações com sistema drive thru

Neste sábado (2), a Cervejaria Berggren realiza uma ação, em frente ao Jardim Botânico de Americana (Rua Abrahim Abraham, s/nº – Pq. Residencial Nardini), trocando um litro de chopp por alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, das 10h às 12h. A arrecadação será em prol do Fundo Social de Solidariedade de Americana.

No domingo (3), o Fundo Social e a Primeira Igreja Batista de Americana (PIBA) realizam a ação “Seja Solidário”, das 8h às 12h, na sede da Igreja Batista, na Rua Dom Pedro II, 215, Centro. As pessoas poderão doar alimentos, produtos de higiene pessoal, de limpeza, de proteção individual (máscaras, luvas e toucas descartáveis) e roupas.