Tivoli recebe espetáculos gratuitos para crianças

Nesta sexta-feira (28), acontecem no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, o pocket show de teatro musical “O Mágico de Oz” e o espetáculo circense “O Ratinho – Castelo Rá-Tim-Bum”, além de apresentação de danças e coreografias da Companhia Vane Dance. As atrações são gratuitas.

As apresentações marcam o encerramento das atividades do “Espaço Cultural Catavento” no shopping, que ofereceu oficinas e aulas temáticas gratuitas de diversas modalidades culturais e artísticas para a população durante o mês de fevereiro.

Os espetáculos contarão com a participação de alunos da Catavento Academia de Artes e serão realizados na área da Expansão (Entrada A), próximo à Estação Valentina e ao Ticos Burguer.

Espetáculos

A programação começa às 19h30 com a apresentação do espetáculo “O Ratinho – Castelo Rá-Tim-Bum”, que conta a história do Ratinho Azul, que fez grande sucesso na série Castelo Rá-Tim-Bum, exibida pela TV Cultura na década de 90.

Já às 19h40 será a vez das bailarinas da Companhia Vane Dance se apresentarem para encantar o público.

E às 20h será apresentado o pocket show “O Mágico de Oz”, que é baseado no clássico de Lian Frank Baum e conta a história de uma pequena garotinha que é levada para um mundo mágico quando um ciclone passa pela fazenda de seus tios.

SERVIÇO

Sexta-feira (dia 28)

19h30 – espetáculo circense “O Ratinho – Castelo Rá-Tim-Bum”

19h40 – apresentação de danças da Companhia Vane Dance

20h – teatro musical infantil “O Mágico de Oz”

Expansão (Entrada A) – Tivoli Shopping (Rua do Ósmio, 699, Jd. Mollon – Santa Bárbara d’Oeste)

Eventos gratuitos