Tivoli Shopping ganha Parque dos Unicórnios

Mais uma opção divertida para o público infantil toma conta do Tivoli Shopping, em Santa Barbara d’Oeste. Até o dia 30 deste mês, a Praça de Alimentação do empreendimento recebe o Parque dos Unicórnios, que vai garantir a diversão da criançada.

A atração é voltada para crianças a partir de três anos de idade e conta com um espaço recheado com bolinhas coloridas e ainda tem um super tobogã.

O Parque dos Unicórnios funciona diariamente, de acordo com o horário de funcionamento do shopping.

Para brincar no espaço é preciso comprar um ingresso que custa R$ 20 (para brincar no local por até 15 minutos) e R$ 25 (até 30 minutos). Será cobrado R$ 1,00 a cada minuto excedente que a criança permanecer no espaço.

Crianças de até quatro anos não pagam, porém só poderão entrar no local acompanhas de um adulto responsável e o adulto paga pela brincadeira.







SERVIÇO:

Parque dos Unicórnios

Quando: até 30/3

Horários: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 22h

Onde: Tivoli Shopping – Praça de Eventos, ao lado da Praça de Alimentação

Valores: R$ 20,00 (até 15 minutos) ou R$ 25,00 (até 30 minutos) + R$ 1,00 a cada minuto adicional