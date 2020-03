Tivoli Shopping recebe exposições “Fotografe!” e “Star Wars”

O Tivoli Shopping recebe neste mês de março, duas belas exposições: “Fotos São Lembranças Eternas: FOTOGRAFE!” e “Star Wars”. As mostras estão montadas na área da Expansão (Entrada A) e podem ser visitadas gratuitamente, de acordo com o horário de funcionamento do shopping.

A primeira exposição – “Fotos São Lembranças Eternas: FOTOGRAFE!” – ressalta a beleza e a importância da fotografia. A mostra conta com 44 imagens feitas em estúdio pela equipe da Leal Fotos, um estúdio tradicional de Americana, especialista em fotografias newborn, de acompanhamento infantil e ensaios de gestantes, juvenil e famílias.

De acordo com a proprietária do estúdio, Bruna Bárbara Leal, a exposição é uma celebração pelos 12 anos de existência da Leal Fotos.

“Nossa maior motivação é pensar em um futuro onde devam existir lembranças. Há sensações que só podem existir e serem sentidas através da fotografia. Assim como hoje vemos as fotos dos nossos antepassados e achamos tudo muito engraçado e saudoso, um dia as próximas gerações também irão olhar as nossas fotos de hoje para terem referências. Fotos trazem um sentimento bom, seja de saudade, de alegria…”, comentou.

Star Wars

Já a segunda exposição é realizada em parceria com a escola de desenho Traço Bizarro e traz referências do universo Star Wars, com ilustrações de diversos personagens e momentos da saga.

A mostra conta com 50 desenhos de alunos e professores da escola, produzidos a partir de técnicas como grafite, lápis de cor, aquarela, pastel seco, entre outras.

Os trabalhos foram produzidos durante as aulas dos cursos de Desenho Realista, Desenho Artístico Avançado, Concept Art para Game Design, Mangá e História em Quadrinhos, entre outros oferecidos pela Traço Bizarro.

Para o designer industrial e professor de desenho Ubiratan Bizarro Costa, a parceria com o Tivoli Shopping contribui com a divulgação dos talentos dos alunos, além de levar cultura e entretenimento para os visitantes da mostra.

SERVIÇO:

Exposição “Fotos São Lembranças Eternas: FOTOGRAFE!”

Data: até 31/3

Exposição “Star Wars”

Data: até 2/4

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h

Local: Entrada A (Expansão) do Tivoli Shopping – Rua do Ósmio, 699, Jd. Mollon – Santa Bárbara d’Oeste

Visitação gratuita