Tivoli Shopping reduz horário de funcionamento

Com o agravamento da evolução do novo coronavírus, o Covid-19 no país, faz-se necessário a adoção de novas medidas, por isso o Tivoli Shopping anuncia que funcionará, temporariamente, em horário reduzido. A partir desta quarta-feira (18), o empreendimento estará aberto de segunda-feira a domingo, das 12h às 20h, sendo que aos domingos, as lojas funcionarão das 14h às 20h e alimentação das 12h às 20h.

Trata-se de medida adotada para a proteção dos clientes, lojistas, colaboradores e de todos aqueles que de alguma forma convivem no shopping.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Algumas operações essenciais e de interesse geral poderão ter horário diferenciado, o que será devidamente informado aos consumidores através do site e redes sociais do shopping.

Esta importante medida, somada às já implementadas, conforme orientações das autoridades governamentais de saúde, reduz o risco de disseminação do vírus e ratifica a preocupação e o respeito do shopping por seus parceiros e pela comunidade em que atua.



O Tivoli Shopping permanece acompanhando o assunto com atenção.