Tivoli Shopping suspende atividades a partir desta sexta

Em função dos recentes acontecimentos e atendendo às recomendações do governador do Estado de São Paulo, João Dória, e também do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, e visando colaborar com as medidas de prevenção ao Covid-19, o Tivoli Shopping informa que suspenderá suas atividades e não funcionará a partir desta sexta-feira (20).

A medida visa colaborar com as autoridades governamentais, reduzindo o risco de disseminação do vírus e ratifica a preocupação e o respeito do Tivoli Shopping por seus parceiros e pela comunidade em que atua.

Os serviços de delivery estarão autorizados durante a suspensão e ajudarão a atender a necessidade dos clientes que optarem por receber os produtos em casa.

As atividades do empreendimento serão retomadas assim que for legalmente possível.

O Tivoli Shopping permanece acompanhando o assunto com atenção.