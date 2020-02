Tivoli terá atrações e espetáculos gratuitos para crianças

Nesta quarta-feira (12) será inaugurado no Tivoli Shopping o “Espaço Cultural Catavento”, que oferecerá diversas oficinas e aulas temáticas gratuitas para a população durante o mês de fevereiro. Para marcar o início e o encerramento das atividades do espaço ainda serão realizados no empreendimento alguns pocket shows de teatro musical, circense e de dança, que também serão gratuitos e abertos ao público.

“O Tivoli valoriza a arte e a cultura e está sempre buscando oferecer opções de entretenimento de qualidade e acessível aos visitantes. Essa parceria com a Catavento é mais uma ação neste sentido”, comentou a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

Instalado na área da expansão, próximo à Estação Valentina e ao Ticos Burguer, o local contará com programação de aulas e oficinas de diversas modalidades culturais e artísticas.

“Teremos oficinas tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes. Todas as aulas serão temáticas e foram preparadas especialmente para serem aplicadas neste espaço”, comentou o diretor artístico da Catavento Brasil Academia de Artes, Lucas Frigeri.

Segundo ele, as oficinas contam com vagas limitadas, por isso quem quiser participar terá que fazer uma inscrição prévia. “Cada atividade terá um limite de 15 participantes, então quem quiser participar tem se inscrever pelo nosso site para garantir sua vaga. Depois da inscrição nossa equipe entrará em contato para confirmar a participação”, disse.

Espetáculos

Já os pocket shows de teatro musical “O Fantasma da Ópera” e “O Mágico de Oz”, o espetáculo circense “O Ratinho – Castelo Rá-Tim-Bum” e as apresentações de dança e coreografias da Companhia Vane Dance serão abertas ao público. As apresentações contarão com a participação de alunos da Catavento Academia de Artes e acontecem também na área da Expansão, próximo à Estação Valentina e ao Ticos Burguer.

A peça “O Fantasma da Ópera”, destinada ao público adulto, será apresentada nesta quarta-feira (12), às 20h, e marcará o início do Espaço Cultural Catavento no Tivoli Shopping. O espetáculo conta a história trágica de um triângulo amoroso passado nos bastidores de uma ópera parisiense. O protagonista, uma entidade mascarada que assombra a ópera, desenvolve uma paixão obsessiva por Christine, a jovem soprano que ficou órfã e foi acolhida pela trupe.

Já o pocket show “O Mágico de Oz” será apresentado para marcar o encerramento do Espaço Catavento no shopping. Baseada no clássico de Lian Frank Baum, a peça conta a história de uma pequena garotinha que é levada para um mundo mágico quando um ciclone passa pela fazenda de seus tios, será apresentado no dia 28, às 19h30.

No mesmo dia, às 20h30, haverá apresentação do espetáculo “Castelo Rá-Tim-Bum”, com os alunos da turma de Circo Kids da Catavento Academia de Artes. Inspirada no grande sucesso da série Castelo Rá-Tim-Bum, a apresentação conta a história do Ratinho Azul.

“Estão todos convidados a virem nos prestigiar. Tenho certeza de que todas as famílias irão adorar nossos espetáculos. Nosso objetivo é disseminar a arte e a cultura para as pessoas”, concluiu Frigeri.

As inscrições para participar das aulas e oficinas devem ser feitas pelo site www.cataventobrasil.com.br. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3363-6194 e 9.9425-9426.

Programação

Espaço Cultural Catavento

Dia 12 – apresentação do teatro musical adulto “O Fantasma da Ópera” e coreografias da companhia Vane Dance – a partir das 20h

Dia 13 – Oficina de Circo (6 a 12 anos) – das 19h às 20h30

Dia 14 – Oficina de Teatro Musical (6 a 12 anos) – das 19h às 21h

Dia 16 – Aula de Balé com as Princesas (5 a 8 anos) – das 14h às 15h; das 16h às 17h; das 18h às 19h

Dia 18 – Oficina de Atuação para TV e Cinema (a partir de 16 anos) – das 19h às 21h

Dia 19 – Oficina de Artes Plásticas (6 a 12 anos) – das 19h às 20h30

Dia 20 – Oficina de Teatro Musical (13 a 17 anos) – das 19h às 21h

Dia 28 – apresentação teatro musical infantil “O Mágico de Oz”; espetáculo “O Ratinho – Castelo Rá-Tim-Bum” e coreografias da companhia Vane Dance – a partir das 19h30

Eventos gratuitos