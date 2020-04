“Tomem cuidado, o vírus não é criação da mídia”, diz advogado barbarense com coronavírus

O advogado bracarense Marcel Guarda Breviglieri usou sua conta no Facebook nesta quarta-feira (15), para informar os amigos que está infectado pelo coronavírus.

De acordo com guarda, ele começou a sentir os sintomas da covid-19 e, ao fazer um hemograma ficou constatado que não estava com dengue. Orientado pelo médico, fez um exame particular pata covid, que resultou positivo.

“Ressalto que somente eu apresentei sintomas e estou bem, me medicando com o que me receitaram, sem ou com quase nada de febre, as dores no corpo diminuíram e aos poucos estou voltando a ter apetite”, disse Marcel.

O advogado disse ainda que o vírus não é uma invenção. “Não é criação da mídia, não tem intuito de criar crise econômica para derrubar governo, não acontece só nas grandes cidades e nem mesmo em hipótese nenhuma imaginem que não vai acontecer com um de vocês ou algum familiar”, declarou.

“Amigos, não me sentia na posição de informar qualquer quadro clínico sobre minha saúde, mas tendo em vista que já há uma corrente com algumas informações ao meu respeito, resolvi tomar a liberdade de informa-los.

Nos últimos dias não andei me sentindo muito bem, estive com dores no corpo, dores de cabeça, falta de apetite e recentemente febre alta por mais de 36h.

Resolvi procurar um posto médico para averiguar se estava com dengue, visto que os sintomas eram bem parecidos.

Quando consultado, o médico também acreditou que seria dengue e pediu para que eu realizasse dois exames, um de constatação e outro de hemograma.

Ocorre que, para nossa surpresa, o resultado do exame de dengue veio negativo, já o exame de sangue mostrou que estava com um quadro viral.

Daí em diante fui orientado a realizar o exame rápido feito por laboratório particular de COVID.

Infelizmente o resultado veio POSITIVO.

Foi um espanto para mim, meus familiares e pessoas próximas, que agora vamos ficar em isolamento social pelos próximos 14 dias.

Ressalto que somente eu apresentei sintomas e estou bem, me medicando com o que me receitaram, sem ou com quase nada de febre, as dores no corpo diminuíram e aos poucos estou voltando a ter apetite.

Entretanto, me senti na posição, principalmente nesse momento de alarmismo de parte da sociedade e de desleixo de outra parte, que expusesse algumas situações importantes e ponto de vista pessoal de agora infectado, que talvez sirvam para vocês.

Em primeiro momento eu agradeço de coração todas as mensagens e ligações nessas últimas 24h depois da confirmação, tenham certeza que estão me dando forças para passar essa fase complicada.

Em segundo momento, gostaria de pedir que TOMEM CUIDADO, o vírus não é criação da mídia, não tem intuito de criar crise econômica para derrubar governo, não acontece só nas grandes cidades e nem mesmo em hipótese nenhuma imaginem que não vai acontecer com um de vocês ou algum familiar. Eu, Graças a Deus, tive até o momento somente sintomas leves, não sei se pela minha idade ou saúde, mas o contágio e a propagação da COVID-19 são muito rápido e é aí que existe o perigo… talvez nem todos sejam abençoados como estou sendo.

Anteriormente ao resultado, eu era mais “liberal”, não parei completamente, logicamente sempre tive cautela com a situação, não me aproximava das pessoas, me higienizava, mas continuei fazendo o básico da vida cotidiana. Mas só depois de confirmado que o baque vem, que a preocupação realmente aparece, que a família se desespera, que você se desespera preocupado tanto com sua vida, quanto a vida de pessoas próximas e queridas que estiveram com você.

Por isso, se existe um aprendizado nesse momento é realmente se atentar pelos cuidados, respeitar as ordens da OMS, que essa situação vai passar, para todos nós, e certamente sairemos mais forte, daremos mais valores as pessoas, ao carinho, ao abraço…

Fica então o meu recado, visando evitar maiores Fake News que estão sendo compartilhados nas redes sociais, estou bem, em isolamento domiciliar e com muita vontade de vencer essa doença.

Também deixo aqui o meu muito obrigado e minha admiração a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente nessa pandemia, principalmente aos que prontamente me atenderam.

Obrigado!”