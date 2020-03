Torres de Americana é a nova opção de moradia em Americana

Com obras avançadas e prazo de entrega para o final de 2020, o empreendimento Torres de Americana está em localização privilegiada ao lado do Estádio Décio Vitta no bairro São Domingos e a poucos metros do futuro parque ecológico Uga-uga.

O Torres de Americana fica apenas 5 minutos do centro de Americana e 5 minutos do Tívoli Shopping em Santa Bárbara. Além disso, o Empreendimento conta com qualidade e exclusividade com a melhor vista da cidade.

A construtora está com condições especiais de pagamentos, com entrada facilitada e a possibilidade de uso do FGTS.

São apartamentos de 2 dormitórios com ampla varanda grill, living integrado com sala de jantar e sala de estar e previsão para ar condicionado na sala e nos quartos/dormitórios.

São apenas 2 torres com térreos + 16 andares, 4 apartamentos por andar e 2 elevadores.

Áreas de lazer com academia, crossfit ao ar livre, playground, redário, petcare, bosque, espaço kids, área gourmet com churrasqueira, vaga de garagem para visitantes e portaria.





Sobre a Torres Engenharia

A Torres Engenharia é uma empresa séria e extremamente comprometida com seus empreendimentos. Nos últimos anos foram entregues mais de 10.000 unidades no Estado de São Paulo.

Além de empreendimentos, a Torres Engenharia já realizou diversos projetos como por exemplo, a construção do Shopping Cidade Jardim em São Paulo.

Saiba mais emwww.torresdeamericana.com.brPlantão de vendas e apartamento decorado: Av. Carminé Feola, 880 em Americana