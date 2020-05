Trump proíbe a entrada de viajantes vindos do Brasil

O governo do presidente Donald Trump divulgou neste domingo que vai proibir a entrada de pessoas vindas no Brasil para o Estados Unidos para evitar a entrada de pessoas contaminadas pelo Covid-19. A medida passa a valer a partir do dia 29 de maio.

“A ação irá garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma fonte adicional de infecções em nosso país”, diz o comunicado divulgado pela Casa Branca.

Só poderão ingressar nos EUA, vindos do Brasil, os americanos. “Devido à situação no Brasil, vamos tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo americano”, disse Trump à imprensa há alguns dias.

Medidas semelhantes foram adotadas contra a China, Europa, e Reino Unido.