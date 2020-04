Turistas lotam Praia dos Namorados e Azul em Americana

Turistas vindos de diversas partes da cidade lotaram a Praia dos Namorados e a Praia Azul, em Americana, na tarde deste domingo(26).

Mesmo contrariando as regras de isolamento social, as pessoas se concentraram na orla da Represa Salto Grande. Algumas famílias fizeram churrasco à beira da água, já outras trouxeram caixas de isopor com bebidas.

O Portal de Americana recebeu o relato de uma moradora da região da Praia dos Namorados relatando o som alto vindo dos carros e aglomerações. De acordo com ela, as pessoas deixaram lixo em torno da orla.

Questionada, a Prefeitura de Americana informou através de sua assessoria que não há amparo legal para que as pessoas não fiquem no local. Sobre o som alto, a informação é de que a Guarda Municipal faz fiscalizações na regiao.