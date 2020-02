URGENTE: Americana registra caso suspeito de Coronavírus

A Secretaria de Saúde de Americana informou nesta quinta-feira(27), que está monitorando um possível caso suspeito de coronavírus.

Trata-se de uma mulher de 46 anos, moradora do município, que alega ter tido contato com um residente de Campinas que, segundo ela, esteve no norte da Itália recentemente, e que é considerado um caso suspeito da doença.

A paciente foi atendida no pronto-socorro “Luiza Tebaldi”, do Hospital Municipal (HM) “Dr. Waldemar Tebaldi”, por volta das 16h desta quinta-feira (27).

O HM informou que, embora apresentasse sintomas, ela não precisou ficar internada e encontra-se em isolamento social. A vigilância epidemiológica está investigando as informações, uma vez que é preciso preencher alguns critérios para ser oficialmente considerado um caso suspeito.

Nesta sexta-feira (28), o caso será acompanhado e atualizado pela equipe da vigilância epidemiológica local.