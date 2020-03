URGENTE: Diretor da FAM é diagnosticado com coronavírus

O diretor comercial e administrativo da FAM-Faculdade de Americana, Gustavo Azzolini é o primeiro morador de Americana a ser diagnosticado com o coronavírus.

Gustavo testou positivo na semana passada para o COVID-19 e está internado em um hospital particular na capital paulista.

“Hoje saiu o meu resultado positivo do Teste do Corona Vírus. Fui internado na semana passada com suspeita de Dengue, pois não apresentava sintomas do Corona. Logo após fui diagnosticado com pneumonia onde meu pulmão já estava comprometido. Meu quadro é estável mas sigo em isolamento aqui em São Paulo”, disse Gustavo Azzolini.

O mantenedor da FAM, sr. Florindo Corral apresentou sintomas da doença após volta de uma viagem internacional e está em isolamento. “O senhor Florindo estava no Uruguai, quando retornou já estava com suspeita e entrou em isolamento, ele passou pela Unimed na sexta feira passada e no sábado fizemos a transferência dele aqui para São Paulo. O quadro dele também é estável, mas requer mais atenção, ele é do grupo de risco, devido a idade e as outras doenças já existentes”, disse a assessoria de imprensa da FAM através de nota.

A filha de Florindo e esposa de Gustavo, Viviane Corral, está em isolamento domiciliar juntamente com a filha.

” Fiquem em casa! A situação só tende a piorar. Meu marido e meu pai estão lutando contra o vírus.Deus esteja com todos! “, disse Viviane em uma postagem no Instagram.