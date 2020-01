URGENTE: Justiça derruba liminar e ônibus continua em R$ 4,70

A justiça derrubou nesta quarta-feira(22), a liminar que impedia o aumento da passagem de ônibus em Americana. A revogação foi pedida pela prefeitura e atendida pelo desembargador Francisco Bueno.

Na semana passada uma liminar conseguida pelo vereador Gualter Amado e dada pelo mesmo desembargador impedia o aumento de R$ 4 para R$ 4,70.

Com essa revogação, a passagem de Americana continua em R$ 4,70. Um projeto de Decreto Legislativo de autoria do vereador Rafael Macris está tramitando na Câmara e pode ser a saída para a redução do valor.