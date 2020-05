URGENTE: Mais uma residente de casa de idosos morre por Covid-19 em Americana

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, na noite deste sábado (23), o falecimento nesta data, às 18h20, de uma idosa de 71 anos, que estava internada na UTI de um hospital particular do município, por Covid-19. Ela residia em uma casa de longa permanência para idosos e apresentava quadro de demência e arritmia. A paciente estava internada desde terça-feira (19) e teve hoje o resultado positivo para Covid-19. Agora, Americana registra seis óbitos pela doença.

Esta é a segunda morte de moradores da mesma casa de longa permanência para idosos por Covid-19. Na manhã deste sábado (23), foi divulgado o falecimento de uma idosa de 69 anos, que estava internada na UTI de um hospital particular do município, às 2h25. Ela se tratava de câncer e era hipertensa. Essa paciente foi internada com sintomas da doença no dia 14 de maio e teve o resultado positivo na segunda-feira (18).

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Outra moradora da casa, de 83 anos, também testou positivo para Covid-19, por meio de um exame PCR de laboratório particular, feito por intermédio da família. Ela estava em isolamento domiciliar na casa, mas precisou ser internada e agora está no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 81 casos positivos, sendo seis óbitos, três internados, 11 em isolamento domiciliar e 61 curados; 32 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo oito internados em hospitais, 23 em isolamento domiciliar e um que já cumpriu a quarentena (14 dias). Além disso, Americana contabiliza455 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.