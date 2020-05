Uso de máscara será obrigatório em todo o estado de São Paulo

O governador João Doria anunciou durante coletiva na tarde desta segunda-feira(4), que tornará obrigatório o uso de máscaras no estado de São Paulo. A medida deve valer a partir do dia 7 de maio em todas as cidades do estado.

“O objetivo é proteger os brasileiros de SP para que não se infectem, não infectem outras pessoas e não levem mais ninguém à óbito, quero pedir a responsabilidade das pessoas, para que elas usem as máscaras e nos ajudem a preservar sua vida e a de seus familiares”, disse Doria.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A punição para quem desrespeitar a medida ficará a cargo de cada cidade.

Americana: O prefeito de Americana, Omar Najar(MDB), classificou como idiota quem obriga a população a usar máscaras no período de pandemia do coronavírus. “Esses que obrigaram são tudo uns idiotas. como que você vai obrigar usar a máscara? Bobo de quem obrigou”, disse Omar durante uma entrevista no dia 17 de abril, para a rádio Azul.