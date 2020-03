Vacinação contra gripe tem início nesta segunda-feira

A Secretaria de Saúde de Americana inicia, nesta segunda-feira (23), a campanha de vacinação contra a gripe, destinada nesta primeira etapa aos idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. Das 8h às 16h, o trabalho ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde do município, além do Núcleo de Especialidades e da unidade do bairro Vila Gallo, que ainda não foi inaugurada. Ainda nesta primeira semana de vacinação, serão montadas também estruturas de drive thru, com a vacinação dentro dos carros, em data a ser definida.

O atendimento nas unidades será feito em ambientes arejados, inclusive com o uso de tendas na área externa em locais menores, como as unidades dos bairros Jardim Alvorada, Praia Azul, Jardim Brasil, Antônio Zanaga e Jaguari.

Os idosos das clínicas de longa permanência e asilos já estão sendo vacinados desde sábado, por equipe da Vigilância Epidemiológica, diretamente nas instituições. A UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar) irá vacinar nas residências os idosos que já são assistidos pelo serviço, sendo que num segundo momento irá vacinar os idosos acamados, mediante o agendamento na unidade, que deve ser feito pelo telefone 3406-6463.

Quanto aos profissionais de saúde, neste primeiro lote de 9,6 mil doses, a Vigilância Epidemiológica irá dar prioridade à vacinação para os profissionais que estão na linha de frente, atuando nos hospitais e nas Unidades Básicas de Saúde, ficando os demais para a semana seguinte, quando o município irá receber novo lote.

Drive thru

Conforme orientação recebida da DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), Americana irá montar ainda nesta semana alguns pontos de drive thru, onde familiares levam os idosos dentro do veículo para serem vacinados contra a gripe.

Ressalta-se que, ao parar o veículo no local de vacinação, é o familiar que deverá abrir a porta do veículo para que o profissional de saúde aplique a vacina.

Quanto aos pontos de drive thru, a Secretaria de Saúde irá divulgar, após um estudo junto à Unidade de Trânsito e Sistema Viário, que também irá colaborar nas ações.