Vale a pena fazer curso intensivo de inglês?

Fazer um curso intensivo de inglês pode ser uma boa alternativa para quem precisa aprender o idioma de forma rápida.

Como no mercado de trabalho o inglês é um pré-requisito importante na hora de contratar ou promover um funcionário, muita gente corre atrás de alternativas para se qualificar e estar preparado para agarrar uma oportunidade, não é mesmo?

E para ajudar aqueles que estão em dúvida se fazem ou não um curso intensivo de inglês, a Asset Inglês Rápido e Eficiente dará algumas informações importantes sobre esse tipo de curso.

Mas, afinal, o que é um curso intensivo de inglês?

Ao contrário do que muita gente pensa, o curso intensivo de inglês não é um curso de férias. Ele é oferecido ao longo do ano com aulas, geralmente, todos os dias. Esse tipo de curso apresenta uma carga horária maior. As quatro habilidades trabalhadas são: compreensão, escrita, fala e leitura.

Já o curso de férias, como o próprio nome já indica, é feito durante o período de férias, normalmente, nos meses em que não há aula nos cursos regulares. O aluno acaba estudando um semestre em quatro semanas, com o objetivo de avançar um nível do inglês nesse tempo.

Quais as vantagens de fazer um curso intensivo de inglês?

Primeiramente, um maior contato com a língua, o que possibilita um aprendizado rápido e eficaz. A oportunidade de fazer um curso intensivo de inglês proporciona uma verdadeira imersão no idioma uma vez que o tempo de exposição à língua é muito maior. O contato diário evita o esquecimento e permite evoluir rapidamente.

O intensivo de Inglês tem maior frequência de aulas, acelerando aprendizado.

Maior confiança em relação ao idioma, pois o aluno pode se sentir mais seguro quando precisar se comunicar, uma vez que fica em contato com o inglês por muito mais tempo.

Carga horária intensa. Geralmente, a carga horária desse tipo de curso é maior. Além disso o contato diário faz toda diferença na evolução do aprendizado.

Quais as desvantagens em fazer um curso de intensivo de inglês?

Quais as desvantagens em fazer um curso de intensivo de inglês? Valor do investimento. Normalmente, os cursos intensivos de inglês possuem valores mais alto do que os cursos convencionais. Como a carga horária é maior, os valores de investimento também são maiores. Por isso, é preciso se preparar financeiramente ou até mesmo procurar instituições que ofereçam condições diferenciadas, claro que sempre levando em consideração custo x benefício.

Ritmo acelerado. Uma das dificuldades que podem ser enfrentadas por quem decide fazer um curso intensivo de inglês é justamente acompanhar o ritmo do curso. Lembre-se que neste período o inglês deverá ser sua prioridade, pois 50% do resultado depende da escola e os outros 50% da dedicação do aluno. É preciso ter bastante organização para aproveitar o curso.

Quando é melhor investir em um curso intensivo de inglês?

O momento ideal para se fazer um curso como esse é quando se precisa de um resultado rápido.

Se você percebeu que no dia a dia do seu trabalho está inglês está sendo muito exigindo, ou que para sua evolução dentro da empresa esse será um fator decisivo. Na busca por uma oportunidade no mercado de trabalho ou até mesmo na preparação para um intercâmbio poderia ser uma ótima hora para investir em um curso intensivo.

O que considerar na escolha de um curso de inglês intensivo?

É muito importante saber que, como o investimento costuma ser maior, é preciso colocar muitas coisas na balança na hora de escolher um curso intensivo de inglês.

Por isso, busque o máximo de informações. Como:

• os horários disponíveis das turmas;

• o número máximo de alunos por turma;

• o material utilizado;

• metodologia adotada e diferenciais que a instituição oferece para um melhor aproveitamento das aulas;

• possíveis problemas como encerramento da turma;

• Caso não se adapte ao curso intensivo, quais as alternativas que a instituição pode lhe oferecer, para que não perca dinheiro;

Vale a pena fazer esse tipo e curso?

O que todo mundo quer mesmo saber é se um curso intensivo de inglês realmente vale a pena.

A resposta é simples: tudo depende da dedicação de cada um e do comprometimento com o objetivo de aprender o inglês.

Se houver esforço por parte do aluno, frequentando todas as aulas e fazendo as atividades propostas, com certeza seu inglês dará um grande salto de nível.

E aí? Preparado para fazer um curso intensivo de inglês? Você acha que está precisando de um curso como esse?

A Asset Inglês Rápido e Eficiente está com inscrições abertas tanto para o curso Intensivo de férias (8 meses em 66 horas) como para o Imersão (2 anos em 6 meses) com uma condição especial para matrículas até 11 de janeiro. Para obter maiores informações clique no link http://bit.ly/37qT0Di