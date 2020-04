“Vamos lavar o cabelo no tanque e secar no sopro”, diz Omar sobre fechamento de salões de beleza

“Vamos lavar o cabelo no tanque e secar no sopro”, diz Omar...

O prefeito de Americana, Omar Najar(MDB), usou sua página no Facebook nesta quina-feira(2), para fazer críticas a uma fala do governador, João Doria, sobre o fechamento dos salões de beleza e a permissão para que o profissional atenda em casa.

No vídeo, Dória afirma que manicures, cabeleireiros e outros profissionais de beleza podem atender à domicílio tomando os cuidados sanitários adequados.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Questionado sobre qual era a diferença entre o atendimento em casa ou no local de trabalho, Omar respondeu. “Tem razão Renan. Valor lavar o cabelo no tanque de lavar roupa e secar no sopro. Coisa de louco. O profissional no salão tem condições de se proteger em casa dos outros podem ser contaminado(sic)”, disse o prefeito.

No início da semana Omar revogou um decreto em que permitia a abertura de salões de beleza na cidade. Com isso, Americana passou a seguir o decreto estadual isentando o prefeito sobre a decisão do que pode ou não ser aberto.