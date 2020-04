Vereador de Americana faz máscaras para doação

O vereador Rafael Macris(PSDB) divulgou em sua rede social que está fazendo máscaras de proteção para serem doadas. Em um vídeo postado nesta quinta-feira(9), ele ensinou como são feitas as máscaras.

A montagem dos materiais está sendo feita em conjunto com sua namorada e sua irmã. Os tecidos foram doados e a família está fazendo a colagem das máscaras.

De acordo com o vereador, os protetores serão doados neste sábado(11), juntamente com cestas básicas que foram montadas com a ajuda de amigos.

Salário

No início da semana o vereador anunciou a doação de 50% do seu salário para o combate ao coronavírus.