Vereador é diagnosticado com embolia pulmonar e deixa UTI

O vereador Welington Rezende foi diagnosticado com embolia pulmonar e deixou no final da manhã desta quarta-feira (22) a Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital São Francisco, em Americana.

De acordo com a assessoria do vereador, ele foi transferido para o quarto e permanecerá internado para exames mais detalhados de circulação e coração.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Ele tinha sido internado na segunda-feira (20), após dificuldades para respirar. Ele testou negativo para coronavírus e H1N1.

“Welington e familiares agradecem a todos pelas orações e manifestações de carinho”, disse a nota enviada ao Portal.