Vereador quer isenção de pedágio para caminhoneiros

O vereador Thiago Martins (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal uma moção de apelo ao governo do estado de São Paulo pedindo que caminhoneiros recebam isenção de pagamento da tarifa de pedágio nas rodovias estaduais durante a pandemia de Covid-19.

No documento, Martins destaca que a redução no número de fretes durante a quarentena tem causado dificuldades aos caminhoneiros, especialmente os autônomos. “O Brasil tem cerca de dois milhões de caminhões e, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, cerca de 703 mil veículos são de autônomos. Estes profissionais são os que estão tendo maiores dificuldades pelos trajetos que fazem pelas estradas do estado, encontrando postos de gasolina com praças de alimentação fechadas e se vendo obrigados a reduzir o valor de seus fretes a níveis desumanos para conseguirem trabalhar e receber o mínimo para seu sustento”, aponta.

Ainda segundo o parlamentar, existem cerca de vinte propostas em análise na Câmara dos Deputados que pretendem reduzir o custo do transporte rodoviário no país por meio da suspensão ou isenção de tarifas de pedágio. “Há uma preocupação com o abastecimento durante esse período de pandemia. Muitos caminhoneiros perderam seus empregos ou seus fretes para aqueles que, no desespero, abaixaram seu valor de trabalho para conseguir o mínimo da subsistência”, acrescenta.

“Entendo que seja essencial a paralização do serviço de cobrança de pedágio aos que rodam para promover o sustento da população e o transporte de mercadorias fundamentais. Por isso, apresento essa moção apelando ao governo de São Paulo para que estude a possibilidade de isenção para os caminhoneiros nesse momento tão difícil que estamos enfrentando”, conclui Martins.