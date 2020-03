Vereadores rejeitam aumentos de salários

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram durante a sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (24) a manutenção dos valores dos subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores para o próximo mandato, que se inicia em primeiro de janeiro de 2021.

A sessão foi realizada de maneira remota, com os vereadores realizando suas votações por e-mail e participando das discussões através de mensagens de voz, que foram reproduzidas no Plenário. Apenas o presidente da Câmara, vereador Luiz da Rodaben (PP), estava presente no plenário, dirigindo os trabalhos. A transmissão ao vivo da sessão extraordinária teve uma audiência recorde: mais de dez mil pessoas acompanharam a TV Câmara nas redes sociais.

O projeto de lei nº 183/2019, de autoria de diversos vereadores, que dispõe sobre os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, foi aprovado com dez votos favoráveis e oito contrários. A emenda que garante a manutenção dos valores atuais para o próximo foi aprovada com dezoito votos favoráveis.

Já o projeto de resolução nº 8/2019, de autoria de diversos vereadores, que dispõe sobre os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Americana, foi aprovado com onze votos favoráveis, seis contrários e uma abstenção. A emenda que garante a manutenção dos valores atuais para o próximo mandato foi aprovada com dezoito votos favoráveis.

A votação dos projetos foi realizada em sessão extraordinária para atender à Lei Orgânica do Município, que determina que a fixação dos subsídios do mandato seguinte deverá ser feita no prazo de até 180 dias antes da eleição municipal. Neste ano, o prazo final seria o dia 4 de abril. Os dois projetos serão discutidos e votados em sessão extraordinária que acontecerá na quinta-feira (26), às 14 horas, também com transmissão ao vivo pela TV Câmara.