Vereadores rejeitam urgência em projeto para baixar tarifa de ônibus

Foi rejeitado na sessão desta quinta-feira(30), na Câmara Municipal de Americana, o requerimento de urgência para votação do Projeto de Decreto Legislativo de autoria do vereador Rafael Macris(PSDB), que suspende o aumento da passagem de ônibus municipal.

Votaram contra o requirimento de urgência os vereadores Alfredo Ondas, Dr. Otto, Geraldo Fanali, Juninho Dias, Kim, Leo da Padaria, Pedro Peol, Thiago Brochi e Thiago Martins.

Se aprovado, o projeto que suspende o aumento da passagem de R$4 para R$4,70 seria votado hoje e poderia ter efeito nas próximas semanas. Além do autor, Gualter Amado, Maria Giovana, Marschelo Meche, Odir Demarchi, Padre Sérgio, Vagner Malheiros e Welington Rezende votaram pela urgência.

“Uma ou duas semanas para votar o projeto que suspende os efeitos do aumento da passagem faz muita diferença para as pessoas, mesmo porque o aumento já aconteceu no final do ano passado. Presente de Natal de mau gosto que foi dado para a população de Americana”, disse Macris.