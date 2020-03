Victor Sarro traz show “To Brincando” para o Interiorano Comedy

O humorista Victor Sarro chega ao Interiorano Comedy neste sábado (14/02), às 22h, com o show solo “To Brincando”. O artista fez parte do elenco de grandes programas como “Encontro com Fátima Bernardes” e “Esquenta!” com Regina Casé na Rede Globo. Victor também foi o repórter oficial do Risadaria (maior festival de comédia do mundo) e foi ainda redator do “Programa do Porchat”, na Record TV.

Victor apresenta ao lado de Anitta a competição musical “Anitta entrou no Grupo” do Multishow. Nas redes sociais, tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 800 mil no Instagram. Os ingressos estão à venda pelo site: www.sympla.com.br/InterioranoComedy

No stand up “Tô brincando”, ele mergulha em problemas pessoais como perda do emprego e brigas no relacionamento. O comediante mostra ao público que, em momentos difíceis da vida, tudo pode se transformar em motivo de piada.

Após mais de 100 apresentações por todo o Brasil de sua paródia de um culto evangélico, assistido por mais de 15.000 pessoas, o icônico personagem Apóstolo Arnaldo chega ao Interiorano também neste sábado, às 19h, com o show: “Sessão de Descarrego”. Nele, o humorista, satiriza, além dos pastores ‘corruptos’, as sessões de exorcismo e os ‘devaneios’ que, segundo ele, acontecem em muitas igrejas. De um modo singular, o humorista Arnaldo Taveira promete despertar o seu senso crítico da plateia.

Ainda neste sábado, o cantor e compositor campineiro Marcos Zanetti, que tem a carreira marcada por músicas nacionais dos anos 80, é quem comanda os intervalos musicais com voz e violão. Ao longo dos anos, o músico realizou trabalhos com diversas bandas e foi violonista e backing vocal na Elvis Tribute Band.

AGENDA

14/02 (sábado)

19h– Apóstolo Arnaldo – Show Solo

22h – Victor Sarro – Show Solo “To Brincando”

21/02 (sábado)

19h – Patrick Maia – Show Solo “Ornitorrinco”

22h – André Santi – Show Solo “Cheguei vivo aos 30”

27/02 (sexta) – SESSÃO EXTRA

19h30 e 22h30 – Geraldo Magela (O ceguinho mais amado do Brasil) – Show Solo

28/02 (sábado)

22h – Dihh Lopes (Quatro Amigos) – Show Solo “Eu poderia ter ficado quieto”

Serviço:

Interiorano Comedy Club

Endereço: Av. Dr. Armando Sales de Oliveira, 85 – Taquaral – Campinas

Telefone: (19) 99896-1050

Capacidade: 250 pessoas

Ingressos: R$30,00 (antecipado)

Venda online: www.sympla.com.br/InterioranoComedy

www.interioranocomedy.com.br

Instagram: @interioranocomedy

Facebook: /interioranocomedy