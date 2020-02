Os visitantes que forem até o T-Rex Park, localizado no Parque D. Pedro Shopping, em Campinas, não pagarão mais ingressos para ver as atrações.

A partir deste mês e até março, os visitantes poderão circular livremente pelo parque. Os brinquedos continuam sendo pagos. Os ingressos avulsos custam R$ 10.

O parque conta com várias atrações temáticas, entre elas montanha- russa e o skyloop, inédito no Brasil, além de uma roda-gigante que levará o visitante a um encontro frente a frente com o Tiranossauro Rex, uma das maiores réplicas da América Latina.

Dinossauros que emitem sons e se movimentam, rally com jipes no meio da floresta, shows com personagens exclusivos e uma área de alimentação.