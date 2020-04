“Vou beber seu sangue”, diz homem ao tentar matar a mãe em Santa Bárbara

Um homem foi preso na tarde deste sábado(11), após tentar matar a própria mão no bairro Jardim Santa Rosa II, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o registro, a Polícia Militar foi acionada após o homem invadir a casa da mãe e quebrar os móveis do local. Ele também chegou a cortar a mangueira do gás e ameaçou atear fogo na residência.

A mãe informou para a polícia que o filho disse que beberia o sangue dela. Essa é a segunda vez que o homem atenta contra a vida da mãe.

O homem foi preso e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso. Ele já possui passagens por furto, lesão corporal e até roubo.