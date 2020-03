A prefeitura de Americana informou hoje(31) que a partir desta quarta-feira;(1), o sistema de Zona Azul está suspenso em todo o município.

A medida será publicada no Diário Oficial do Município e a cobrança será suspensa em todas as vagas demarcadas na cidade.

A prefeitura não informou qual o prazo valerá a suspensão.