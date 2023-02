Lukscolor Tintas ensina em 4 passos como pintar a casa no verão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dias mais quentes favorecem a pintura de áreas internas e externas, que tendem a secar mais rápido. No entanto, o calor costuma vir acompanhado de chuva, o que merece um cuidado a mais. Pensando nisso, a Lukscolor Tintas separou quatro dicas rápidas para pintura da casa durante a estação:

O período da manhã é a melhor fase do dia para a pintura durante o verão

Começar cedo pode ser uma boa ideia para quem vai pintar a casa na estação. Os dias começam mais cedo e as manhãs costumam ser secas, evitando os contratempos das tempestades.

Secagem rápida é uma aliada na hora da pintura

Não importa a estação do ano, ter uma tinta com secagem rápida é sempre um fator importante. No verão, o recurso ganha destaque nas áreas externas, que ficam mais expostas à ação do tempo, como chuvas e temporais. Aqui há um ponto vital: é preciso respeitar os tempos de secagem de cada produto, sempre de acordo com a descrição da embalagem.

De olho na umidade

Dias chuvosos impossibilitam a pintura de áreas externas por motivos óbvios. Mas a umidade também é especialmente importante em locais internos. Ao optar por pintar a casa durante o verão a dica é checar a umidade do ar, ela preferencialmente não deve estar acima de 85%, mesmo se o local a ser pintado não estiver exposto.

Produtos com propriedades antibacterianas são um diferencial a mais

Tintas que possuem características antibacterianas e antifúngicas protegem ao mesmo tempo que decoram um ambiente. São indicadas para ambientes expostos a umidade e intempéries, como casas de praia.

Sobre a Lukscolor

Fundada em 1989, a Lukscolor é uma empresa brasileira focada no segmento premium e super premium de tintas. É a única fabricante brasileira de tintas que faz parte do Color Marketing Group (associação que reúne profissionais de todo o mundo e que tem papel importante em ditar tendências de cores para vários segmentos), podendo, assim, orientar e manter informados seus consumidores, revendedores e profissionais sobre tendências, materiais e efeitos especiais de pintura.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)