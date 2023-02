Mercado de mobile marketing tem início aquecido em 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As empresas da área de digital audience potencializaram as suas operações em 2022, e muitas tiveram o resultado positivo. Segundo pesquisa realizada pela Digital AdSpend, do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), em parceria com a Kantar Ibope Media, no ano passado 77% da distribuição de publicidade digital foi mobile e apenas 23% foi destinada para desktop.

Sendo assim, companhias que investiram em suas plataformas e inventário para entrega de publicidade digital atingiram uma fatia mais expressiva do mercado e perceberam salto de acessos do público final nas operações.

A DigitalReef fortaleceu as operações em mobile marketing e CTV em todo continente americano e encerrou 2022 – o seu segundo ano de operação – com alta de 57% em devices registrados, o que representa um salto de 350 milhões no início de 2022 para mais de 550 milhões.

Além do salto de devices, a companhia apresentou aumento de 50% em advertisers ativos e 122% na receita de TV Conectada, com crescimento de 62% no número de oportunidades diárias de ADS na tecnologia – mostrando aumento na conexão com fontes de tráfego e inventário de CTV.

Parcerias estratégicas de mercado

Apesar de o investimento otimizado na operação com inventário específico ser o ponto mais importante para uma boa campanha de marketing mobile, em 2022 parcerias e fusões entre empresas para unir tecnologias foram estratégias utilizadas no mercado.

Na DigitalReef houve a aquisição, concluída em abril, da Column6, plataforma de publicidade para TV Conectada que dispõe de tecnologia proprietária de SSP, Ad Server e Ad Exchange. Com isso, o grupo passou a contar com maior experiência em mídia programática e recursos de ponta para gerenciamento de anúncios em vídeos online em todas as Américas.

A inteligência das duas empresas somada ao lançamento da plataforma DR-ONE, baseada em nuvem e oferecida em SaaS, com tecnologia de ponta integrada para gerenciar campanhas de comunicação em aplicativos foram estratégias fundamentais para os bons resultados da DigitalReef; ele explicou que a junção garantiu oportunidades de mais de 2,5 mil aplicativos CTV em integração com 25 licitantes (bidders) de mídia programática, que permitiram especialmente o aumento da receita de TV conectada da DigitalReef em âmbito global.

Com o mercado apontando para um crescimento expressivo em 2023 e nos próximos anos, é natural que as empresas do segmento expandam ainda mais a sua cartela de serviços e plataformas. Afinal, os anúncios em meio digital ficam a cada dia mais bem aceitos pelos internautas, que passam, de acordo com relatório da App Annie, de 4 a 5 horas conectados atualmente em aplicativos mobile.

Segundo pesquisa realizada pela Hibou, empresa de pesquisa e insight de mercado e consumo, 51% da população atualmente clica em publicidade digital por vários motivos, 66% acessa por curiosidade sobre o tema do anúncio específico, 58% tem interesse em promoções, 33% procuram conhecer melhor a marca anunciante e 19% engajam por conta da arte ou ilustração ser bonita e inspiradora.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)