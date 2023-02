A importância de uma central telefônica móvel nos dias de Carnaval

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante os dias de carnaval é comum o congestionamento das linhas de atendimento ao cidadão, em função das altas demandas provenientes de ocorrências como acidentes, perdas, roubos e furtos, além daqueles ramais telefônicos direcionados exclusivamente a informações relacionadas ao turista.

Nesse sentido, a implementação de um sistema PABX, que em inglês significa Private Automatic Branch Exchange, ou Troca Automática de Ramais Privados na tradução ao português, é ferramenta básica da telefonia quando a necessidade primordial é atender a diversas pessoas, respondendo de modo eficaz e encaminhando, por meio dos ramais da central telefônica, a diversas pessoas ao mesmo tempo.

Entretanto, em épocas como a do Carnaval, quando o número de profissionais em atividade presencial no ramo de telefonia cai consideravelmente, o uso do PABX analógico, ou seja, aquela central telefônica cuja aparelhagem necessita de instalação complexa, manutenção cara e endereço fixo com profissionais operando exclusivamente dentro da sala de trabalho, torna-se uma sistemática laboral com altas chances de eficácia diminuída.

Diferente do modelo analógico, o modelo PABX Cloud apresenta instalação menos trabalhosa e mais rápida, além de atendimento móvel via smartphone.

“Durante eventos de grande porte, como o Carnaval, a demanda por serviços de atendimento ao cliente aumenta consideravelmente, inclusive com as campanhas digitais que realizamos”, afirma Thiago Matos, sócio da Recupera Assessoria e Invest Realt. “Por meio do PABX Cloud é possível ter uma central de atendimento virtual, capaz de gerenciar diversas ligações simultâneas e direcioná-las para os atendentes disponíveis”, conclui.

Ainda de acordo com Matos, “o sistema permite a gravação das ligações, o que facilita o monitoramento da qualidade do atendimento e a identificação de possíveis problemas”.

Na opinião de Victor Uemura, gerente nacional da Conectel Telecom Multioperadora, “o uso do modelo PABX Cloud em eventos como o carnaval é essencial no atendimento ao cidadão, já que um ramal específico pode ser acessado através do seu próprio aparelho via aplicativo instalado no smartphone”, explica ele, fazendo um comparativo com o PABX analógico, que não apresenta a possibilidade da mobilidade presente no PABX em Nuvem.

Uemura afirma, ainda, que o PABX Cloud, também chamado de PABX em Nuvem, é o modelo mais adequado aos eventos dos tempos atuais, pelo fato de depender essencialmente da internet, além de apresentar a característica da mobilidade no atendimento. “Podemos dizer que é uma central telefônica móvel para os dias do Carnaval”, conclui.

Para mais informações, é possível acessar o portal www.conectel.com.br

