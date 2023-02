Seac informa a importância da limpeza condominial contra a propagação de doenças

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Segundo a ABRASSP (Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais), mais de 68 milhões de pessoas moram em condomínios no Brasil. Com isso, é possível entender a importância da limpeza dentro dos diversos ambientes compartilhados que existem nos condomínios residenciais.

A pandemia do COVID-19 trouxe um cuidado muito maior com a limpeza e desinfecção dos locais. E no pós-pandemia, há cuidados que permaneceram para a saúde de todos. Pois não tem apenas a COVID-19 ameaçando o bem-estar e a saúde das pessoas que moram em condomínios.

Entre essas tantas ameaças existem a gripe e a dengue. Segundo o Ministério da Saúde, a gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão, ainda mais em ambientes em que não há uma boa limpeza e higienização. E a dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil, e o período do ano com maior transmissão da doença ocorre nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio. O acúmulo de água parada contribui para a proliferação do mosquito e, consequentemente, maior disseminação da doença. Por este motivo é importante evitar água parada e manter limpo e higienizado os ambientes que têm a tendência de atrair o mosquito Aedes aegypti todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano no ambiente.

As pessoas precisam de um local limpo e saudável para viver, isso é muito importante para garantir a satisfação, saúde e convivência entre condôminos. Dentro dos condomínios, há diversos ambientes como elevadores, hall, playgrounds, banheiros, churrasqueiras, salões de festas, escadas, entre outros. Essas áreas comuns e de lazer são frequentadas pelos moradores dos condomínios, e até seus visitantes. Portanto, o condomínio tem a responsabilidade de cuidar da limpeza desses ambientes para a segurança da saúde de todas essas pessoas. Realizando a instalação de dispensers de álcool em gel em pontos estratégicos do condomínio, e desinfecção constante dos botões dos elevadores, maçanetas das portas, leitores de biometria, corrimão de escadas, brinquedos, equipamentos de academia, entre outros.

Em função do tamanho dos condomínios e das diversas áreas que os compõem, a limpeza dos empreendimentos conta com muitos detalhes que não podem passar despercebidos, e para uma limpeza mais segura e de qualidade, a contratação de uma empresa de limpeza especializada é uma ótima opção. Rui Monteiro, presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC-SP) diz que, “existem diversos benefícios ao contratar uma empresa de limpeza profissional. Entre eles estão, profissionais treinados e altamente capacitados, segurança na realização da limpeza, redução de custos, condôminos satisfeitos, entre outros benefícios.”.

Segundo Rui Monteiro, a grande vantagem da contratação de uma empresa terceirizada para a limpeza em condomínios, são os profissionais altamente capacitados, já que eles contam com atualizações e treinamentos contínuos. Garantindo uma limpeza e higienização de qualidade para a saúde de todos os habitantes.

Limpeza é Saúde

Com intuito de relembrar a todos que ambientes limpos impactam diretamente no bem-estar e saúde de todos, o SEAC-SP está promovendo a campanha “Limpeza é saúde”, que atenderá corporações de todos os segmentos. Através dessa campanha, as organizações que contratarem uma empresa de limpeza profissional e demonstrarem interesse em fazer parte da campanha adotando práticas que a apoiam, ganharão o direito de usar o selo de qualidade, que certifica a preocupação com a saúde e bem-estar das pessoas.

