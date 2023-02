Omnichannel e PABX Cloud unem forças em prol da telecomunicação multicanal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma das principais necessidades das empresas atuais é se fazer presente com a máxima eficácia e rapidez possível em todos os canais de comunicação disponíveis nos tempos da internet em rápida velocidade.

Canais como WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail e SMS, recebem diariamente demandas de clientes diversos, e que desejam ser atendidos com fluidez e assertividade.

Ferramentas como o Omnichannel e o PABX Cloud, quando associadas à internet em tecnologia 5G, surgem no cenário das telecomunicações como reflexos capazes de solucionar tais necessidades que interligam empresas, filiais, colaboradores, funcionários e clientes. Os dois sistemas trabalhando juntos, favorecem, ainda, a redução de custos para serviços de atendimento por telefonia, já que apresentam fácil instalação e manutenção de baixo custo.

Em pesquisa apresentada pelo relatório Consumer Insights, realizado pela Kantar, organização especializada em dados e consultoria, a busca pela otimização de gastos influenciou o crescimento do omnichannel na maioria dos países da América Latina, sendo que a maior alta ocorreu no Brasil, que registrou aumento de 20% no número de canais visitados e 3% na frequência, ao comparar o primeiro semestre de 2022 com o mesmo período de 2019.

Juntos, o PABX Cloud, ou PABX em nuvem, e o sistema Omnichannel, potencializam a escala de resultados em termos de atendimento e faturamento nas empresas, por meio da automatização de demandas e retransmissões de ligações, gravação de chamadas, e o serviço de URA, Unidade de Resposta Audível, integrando os diversos canais de comunicação já existentes, e registrando, na plataforma multicanal e em tempo real, o histórico de conversas armazenadas.

De acordo com Paulo Henrique Silva, gerente comercial da Conectel Telecom Multioperadora, “a junção do PABX Cloud com o sistema Omnichannel reflete em soluções automatizadas, e com mais poder de interação humana”.

