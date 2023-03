Schneider Electric patrocina segunda edição do Women Entrepreneur Fórum

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Schneider Electric, líder na transformação digital de gerenciamento de energia, participará e patrocinará, em 20 e 21 de março, no Rio de Janeiro, a segunda edição do Women Entrepreneur Forum (WE Forum). O evento será focado em empreendedorismo feminino e na geração de conexão e oportunidades. Estarão representados na ocasião vários países.

O WE Forum é uma realização conjunta do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CABB) e da Women’s Indian Chamber of Commerce and Industry (WICC). O encontro contará com painéis sobre inovação e tecnologia, indústria, finanças, comunicação e imagem, energia e consumo.

A executiva Paula Altavilla, CEO da Schneider Electric para Argentina, Paraguai e Uruguai, que representará a companhia no Fórum, no painel sobre energia, abordará sobre a abertura do mercado energético, suas oportunidades, a transição energética e o potencial da inclusão econômica das mulheres através da energia.

“Estou feliz de poder representar a Schneider Electric do WE Forum ao lado de mulheres outras executivas. Será uma ótima oportunidade de criar conexões e fortalecer o empoderamento feminino, que já é um dos pilares que fazem parte das ações da nossa companhia. Além disso, reforçar a nossa preocupação com a transição energética para reduzir a emissão de carbono”, ressalta Paula.

