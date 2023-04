Rancho MC recebe mais uma edição do Camp Circocan

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

De 27 de abril a 1º. de maio vai ser realizado no Rancho MC, localizado em Mandirituba, Região Metropolitana de Curitiba, uma nova edição do Camp Circocan, evento de imersão e treinamento em circo. Promovido pelo Circocan – International School of Circus, o encontro reúne participantes de todo o Brasil e professores internacionais e oferece aulas de condicionamento corporal para o Circo, dança, flexibilidade, handstands e trapézio voador indoor. Também são realizadas atividades como trilhas, seminários para capacitação de professores, workshops de clown, força capilar e segurança em altura, entre outros.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Além de ser sede do centro de treinamento do Circocan, o Rancho MC conta com 9 hectares de área verde com lagos, bosques, campos e praças, além de 5.000 m2 de área construída que inclui ginásio coberto, salões, refeitórios, cozinhas industriais e canchas de esporte.

Integrado ao propósito do município de Mandirituba de se consolidar como um centro de turismo ecológico no Paraná, o Rancho MC se preparou e nos últimos anos vem recebendo encontros corporativos, casamentos e reuniões temáticas realizados por empresas e pessoas que buscam juntar uma completa estrutura de eventos um espaço integrado à natureza.

Com ambientes multiuso, adequados à característica de cada evento, o Rancho MC tem capacidade para hospedar até 70 pessoas em suas suítes, chalés e apartamentos coletivos.

De acordo com a diretora e proprietária do Rancho MC, Cristina Mello, o respeito ao meio ambiente é a marca que caracteriza o lugar. Por isso, diz ela, só são recebidos ali instituições e pessoas que compartilhem esses princípios de sustentabilidade ambiental.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)