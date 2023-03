Empresa realiza campanha para incentivar práticas ESG

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Atualmente, a preocupação socioambiental está presente em todos os negócios. As empresas investem em ESG, ou seja, incorporam questões ambientais, sociais e de governança como critérios para serem sólidas, responsáveis, sustentáveis e idôneas. Seguindo esses pilares, a Gazin se tornou uma marca conhecida por ações em diversas áreas, com as campanhas Pintando o 7, que auxilia as APAES, e Outubro é 10, em prol de instituições de saúde, além de práticas sustentáveis e sociais, como as usinas solares, e ações culturais como o Cine Gazin. Para conscientizar e incentivar as práticas ESG, a empresa criou uma campanha especial para o mês de março.

“As empresas devem ter a consciência que são agentes de transformação na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no cuidado com nosso planeta. Nosso dever como empresa é ser ética, responsável e proteger a todo custo o meio ambiente”, comenta Edson Oleksyw, Gerente de Marketing do Grupo Gazin.

Durante este mês, a Gazin vai realizar uma ação promocional e social para ressaltar a importância das boas práticas ESG. O objetivo é mostrar que essas práticas geram empregos, criam valores, promovem a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento humano, além de contribuir com a construção de um mundo melhor, para esta e as próximas gerações. Entre os destaques dessa ação está a apresentação de produtos sustentáveis. A campanha também irá integrar parceiros e fornecedores do Grupo que já adotam as práticas.

Signatária do Pacto Global da ONU, a Gazin tem entre suas principais iniciativas seu projeto para a geração de energia limpa, “O Sol nasce para todos”, criado em 2016 e que busca garantir autossuficiência no consumo em suas lojas e empreendimentos. A implantação dessas usinas solares, além de várias outras miniusinas instaladas em suas unidades, já supre 60% da necessidade de energia da rede.

Outro projeto desenvolvido pelo Grupo Gazin é “O Rio tá pra Peixe!”, que conta com a participação de crianças e adolescentes de escolas de Douradina (PR) e região. A ação tem como objetivo a soltura de peixes nos principais rios e afluentes da região. “A busca por inovação e qualidade fortalece ainda mais as práticas ESG”, finaliza Edson Oleksyw.

