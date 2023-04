Trigg anuncia a chegada de Linconl Rocha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Trigg, fintech conhecida por sua forte conexão com o mundo Geek e inovadora pelo modelo de cashback, comunica a contratação de Linconl Rocha como novo CEO. O executivo chega para liderar o novo ciclo de crescimento da empresa, que tem apenas seis anos, assumindo desafios como estreitar as relações com clientes, o ecossistema de inovação financeira e a ampliação dos negócios para a empresa.

“Buscaremos um alinhamento ainda maior de nossa oferta de nossas soluções com as reais demandas dos clientes, que estarão no centro de nossas atenções e estratégias. Estamos apenas no início da transformação digital”, diz Rocha.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O executivo é economista, com mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e especialização em administração pela Fundação Getulio Vargas. Tem mais de 20 anos de experiência em varejo e varejo financeiro.

Entre suas competências, está o seu conhecimento e estreito relacionamento com o ecossistema de fintechs. Tem histórico em aceleração de fintechs e é o atual presidente da Pagos.org, entidade que tem como causa a democratização dos meios de pagamento, apoio às startups e reconhecimento dos profissionais deste setor.

Rocha passou pelos bancos Pan, Digio, além da joint venture Pontocred, Itáu-Unibanco e Ponto Frio. Sua experiência ainda envolve idealização da Stone Pagamentos.

O CEO da Trigg foi Cofundador da Rede Celer e que junto do grupo Transire Tectoy venderam a operação para Via (VIIA3). Rocha substitui Wellington Alves, que cumpriu um ciclo vitorioso de quatro anos na empresa.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)