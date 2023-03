Dori Alimentos encerra o ano com crescimento de dois dígitos em receita e EBITDA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Dori Alimentos encerrou o ano de 2022 com bons motivos para comemorar. Em relação a 2021, tanto a receita bruta como o EBITDA registraram forte crescimento de dois dígitos, de 25% e 26%, chegando, respectivamente, a R$ 1,56 bilhão e R$ 166 milhões. O retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês) alcançou 28,4%.

“O resultado foi sustentado pelo aumento de receita, uma bem executada estratégia de reposição de custos, a continuidade da introdução de pequenas e médias embalagens visando garantir preço acessível e rentabilidade do negócio e do trabalho diferenciado de nossa equipe de vendas e trade”, afirma Ronald Domingues, CFO da empresa. “Avançamos significativamente em lançamentos, principalmente snacks de alto valor agregado. Somente em 2022 lançamos mais de 80 SKUs (MI) e encerramos o ano com um total de 340 SKUs ofertados no mercado interno”.

O crescimento da receita líquida pode ser observado a partir das categorias de produtos como através dos diferentes canais de vendas. O ganho com sweet snacks, por exemplo, avançou 31% e, no caso dos snacks de amendoim, 26%. Por outro lado, a Dori expandiu significativamente sua receita no seu principal canal de vendas, varejo, para R$ 692 milhões (+25%), no atacado tradicional para R$ 302 milhões (+26%), na exportação (+16%), e com Parceiros B2B, (+85%) atingindo 6% da receita líquida em 2022.

“No canal de Parceiros B2B, exploramos novas receitas e novas parcerias, e no canal exportação continuamos vendendo para clientes em mais de 40 países com snacks da marca Dori e white lable”, comenta Domingues. “Até o final do ano, estávamos presentes em mais de 275 mil pontos de venda e em 2023 continuaremos a executar uma forte estratégia de go-to-market em meio a condições de mercado desafiadoras”.

No campo ESG, o ano também foi movimentado para a companhia. Ela se tornou membro do Programa Brasileiro GHG Protocol, responsável pelo desenvolvimento de ferramentas de cálculo para estimativas de emissões de gases do efeito estufa (GEE) e alcançou duas metas públicas relacionadas aos tópicos de gestão de água e gestão de resíduos. Obteve ainda a certificação AIB Internacional (referência em segurança e qualidade de alimentos e bebidas) para a planta de snacks de amendoim de Marília (SP) e aderiu à SEDEX, plataforma colaborativa comprometida com o desenvolvimento das cadeias globais de suprimentos. Por fim, obteve o primeiro lugar no prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar” na categoria grandes empresas.

“Nosso objetivo para o próximo ano é solidificar e expandir nossa posição atual no mercado nacional, ao mesmo tempo em que exploramos oportunidades na crescente tendência better for you. Continuaremos medindo a eficácia de nossas decisões e programas internos para gerar não apenas maiores resultados financeiros, mas também maiores impactos sociais e ambientais”, conclui Domingues.

