Imigrantes buscam cada vez mais lugares que possam proporcionar experiências

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Mais do que uma experiência internacional, conhecer um novo lugar e uma cultura diferente, imigrar para outro país está diretamente ligado à busca por mais qualidade de vida, motivada por fatores que vão desde insatisfação profissional a violência das grandes cidades. O desejo de viver em outro país visando o bem-estar de forma geral tem estado cada vez mais entre as prioridades do potencial imigrante, de acordo com a assessoria imigratória D4U Immigration, que recebe cerca de 3300 consultas sobre vistos por mês e registrou um crescimento de 35% em contratos fechados ante 2021.

“Depois da estabilização da pandemia, com mais intensidade este ano, os imigrantes têm olhado com muito mais atenção para a possibilidade de viver em um país que possa proporcionar melhor padrão de vida, oportunidades de carreira e capacidade de criar uma família com mais segurança”, afirma Wagner Pontes, fundador da D4U Immigration. “E essas motivações têm ido além, visto que as pessoas que têm a intenção de viver fora do país estão considerando cada vez fixar suas residências em localidades que possam lhes oferecer experiências individuais ou em família”, completa.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



As principais motivações que levam brasileiros a imigrar para os EUA, de acordo com a D4U:

Melhor padrão de vida

Oportunidades de carreira

Possibilidade de empreender ou fazer investimentos

Segurança

Custo de vida

Educação

Capacidade do país/cidade de proporcionar momentos e experiências (individuais ou em família)

De acordo com o executivo, as pessoas têm recorrido à consultoria para lhes ajudar a encontrar cidades que possam conciliar todos esses desejos em um lugar só. “Depois de tudo o que vivemos durante a pandemia de Covid-19, as pessoas têm escolhido viver em outro país visando à maior experimentação das coisas e lugares, desfrutando cada vez mais dos acontecimentos e de tudo o que a nova vida possa lhes oferecer”, finaliza Wagner.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)